Belgia este adversarul care iese în calea României din prima urnă valorică. "Dracii roșii" au avut parte de o adevărată Generație de Aur în ultimii ani, însă rezultatele nu s-au ridicat niciodată la nivelul așteptărilor.

Analiștii din Occident erau convinși că Belgia va reuși să câștige cel puțin un turneu final în ultimul deceniu. Asta pentru că rând pe rând au ieșit la rampă o grămadă de staruri. De la Thibaut Courtois și Vincent Kompany, până la Kevin De Bruyne sau Eden Hazard. Nu mai vorbim despre Romelu Lukaku, Axel Witsel, Yannick Carrasco, Dries Mertens, Thomas Meunier sau Youri Tielemans.

Numai că armata de vedete a Belgiei, Generația de Aur, nu a reușit niciodată să facă pasul final. Cel mai bun rezultat este locul 3 obținut la Cupa Mondială din 2018. "Dracii" au învins Anglia în finala mică din Rusia, scor 2-0, grație golurilor marcate de Meunier și Eden Hazard.

E greu de explicat ce nu a mers în vestiarul Belgiei în ultimii ani. Mulți oameni consideră că au fost, totuși, prea mult vedete pe metru pătrat. Mulți au avut lumea la picioare, dar nu au reușit să-și atingă potențialul maxim. Cum ar fi, de exemplu, Eden Hazard.

Belgia a început reconstrucția după ultimul turneu final, Campionatul Mondial din Qatar. Cântecul de lebădă al Generației de Aur a fost bruiat complet. "Dracii" au încheiat Grupa F pe locul 3, astfel că au plecat mai devreme acasă. Belgia a reușit un singur succes la turneul final din 2022, împotriva Canadei, scor 1-0.

După dezamăgirea uriașă din Qatar, selecționerul Roberto Martinez a făcut un pas în spate. Postul a rămas vacant pentru aproape două luni, după care a fost angajat un tehnician cu experiență în Germania, Domenico Tedesco.

Italianul Tedesco se află la prima experiență ca selecționer, astfel că EURO 2024 va fi primul său turneu final. La începutul carierei s-a școlit în academiile lui Stuttgart și Hoffenheim. La seniori le-a pregătit pe Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Moscova și RB Leipzig.

Tedesco are în palmares un singur trofeu, Cupa Germaniei câștigată în 2022 cu RB Leipzig. El a condus naționala Belgiei în zece meciuri până acum și nu a pierdut niciun joc.

Sub comanda lui Domenico Tedesco, "Dracii" au obținut opt victorii și au remizat în alte două jocuri. Cel mai important succes a venit împotriva Germaniei, scor 3-2, într-un amical. În preliminarii nu a avut o misiune dificilă, echipa sa a câștigat grupa din care au mai făcut parte Austria, Suedia, Azerbaijan și Estonia.

