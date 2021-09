Basarab Panduru nu înțelege toate deciziile lui Mirel Rădoi "De ce el? Când îl ai pe Răzvan Marin!"

România - Liechtenstein se joacă duminică, de la 21:45, LIVE BLOG pe www.sport.ro.

Naționala lui Mirel Rădoi are un moral bun după victoria din Islanda, scor 2-0, din etapa a patra a Grupei J a preliminariilor pentru CM din Qatar.

Basarab Panduru, fost mijlocaș al Stelei și al Benficăi Lisabona, susține că Nicolae Stanciu nu ar trebui să aibă sarcini defensive în următoarele două partide ale naționalei din această luni, Liechtenstein (duminică, 21:45, Pro TV) și Macedonia de Nord (miercuri, 21:45, Pro TV).

Panduru, despre alegerile lui Mirel Rădoi

Panduru nu înțelege nici de ce Rădoi nu a mizat pe Răzvan Marin (Cagliari) din primul 11.

"Cicâldău a venit cu moral, Stanciu ar trebui să joace inter, unde a jucat, şi nu mai în spate. Cred că nu am arătat foarte bine, dar am arătat mai bine decât Islanda, care nu ne-a pus probleme. Am câştigat un meci important, care ne bagă în curs pentru locul doi.

Cu Nedelcu e un mare semn de întrebare. De ce Nedelcu? Când îl ai pe Răzvan Marin. Dacă Nedelcu joacă fundaş central în Germania, îl băgăm luna viitoare tot mijlocaş la închidere, nu?”, a declarat Basarab Panduru, la Telekom Sport.

Următorul meci e duminică, LIVE pe Pro TV

âRomânia a obţinut doar a doua sa victorie în grupă (două victorii, două eşecuri), acesta fiind primul meci în care echipa antrenată de Mirel Rădoi nu a primit gol.

România va juca următorul meci duminică 5 septembrie, pe Arena Naţională din Bucureşti, cu Liechtenstein. Tricolorii au ceva probleme de lot, după ce Denis Drăguş s-a accidentat înaintea partidei cu Islanda, iar Denis Alibec a ieşit şi el accidentat în meciul de la Reykjavik.

Clasamentul Grupei J, după patru etape

1. Armenia 10p

2. Germania 9p

3. Macedonia de Nord 7p

4. România 6p

5. Islanda 3p

6. Liechtenstein 0p

Programul următoarei runde:

România - Liechtenstein (duminică, 21:45, PRO TV)

Islanda - Macedonia de Nord

Germania - Armenia