"Ar trebui să aibă grijă ce spune". Gică Craioveanu, discurs vehement împotriva unui jucător de la națională

La finalul partidei, Olimpiu Moruțan a făcut câteva remarci la adresa fanilor și a oamenilor din fotbalul românesc, menite să agite spiritele.

Reacția lui Gică Craioveanu la discursul lui Olimpiu Moruțan

Selecționerul Edi Iordănescu a încercat să-i ia apărarea internaționalului român, însă Gică Craioveanu a reacționat vehement, criticându-l pe jucător.

"Pe mine m-a revoltat, pentru că el crede că noi nu vrem ca echipa națională să se califice, ceea ce e total greșit. Ar trebui să aibă grijă ce spune, nu e corect, cred eu.

Și noi nu am criticat, am spus ce s-a văzut, ce am văzut cu toții. Și nimeni nu i-a considerat slabi, să fim serioși. Nu am auzit pe nimeni să spună că sunt slabi", a declarat Gică Craioveanu, potrivit DigiSport.

România - Kosovo s-a încheiat cu scorul 2-0

Partida a fost întreruptă de arbitru în minutul 18 pentru mesaje cu tentă politică, precum bannerul "Basarabia e Romania, Kosovo e Serbia" afişat de un grup de suporteri români. UEFA a anunţat pe site-ul său că meciul a fost "suspendat din cauza comportamentului discriminatoriu al suporterilor", iar arbitrul a reluat jocul după o pauză de aproximativ 50 de minute.

În celelalte meciuri din grupă, Elveţia a dispus cu 3-0 de Andorra, iar Israelul a învins Belarus cu 1-0.

România este neînvinsă în această campanie, cu trei victorii şi trei egaluri, având 12 puncte, după Elveţia, 14 puncte, dar înaintea celorlalte echipe, Israel, 11 puncte, Belarus, 4 puncte, Kosovo, 4 puncte, Andorra, 2 puncte.

Luna viitoare, România va juca în deplasare cu Belarus (12 octombrie) şi acasă cu Andorra (15 octombrie).



Olimpiu Moruțan, după România - Kosovo 2-0 (13/09/2023) pe www.sport.ro