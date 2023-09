„Edi s-a smerit şi m-a ascultat!” Reacția lui Gigi Becali după ce România s-a impus în fața naționalei din Kosovo

Gigi Becali este convis că naționala României se poate califica la Campionatul European din 2024 inclusiv de pe locul 1, dacă Edi Iordănescu va găsi formula de start potrivită la ultimele patru meciuri.

Patronul FCSB este de părere că „tricolorii” au arătat clasă în meciul cu naționala din Kosovo și așteaptă victoria cu Elveția, favorita grupei.

„Nu e că am câştigat, am dominat tot meciul. Mingea era la noi. Eu asta vreau la fotbal, să fie mingea la mine. Am spus cu Marinii, n-au mai jucat Marinii (n.r. - Marius Marin şi Răzvan Marin).

Păi a zis şi Edi că ia toate criticile şi se gândeşte. Bine că n-are mândrie. S-a smerit şi m-a ascultat. Ţi-am zis de Sorescu, l-a scos şi l-a băgat pe Ianis. Nu poţi să îi compari.

Îi mai trebuie puţină viteză. Dar Ianis e cu 10 clase peste Sorescu. Am demonstrat aseară că avem valoare cât de cât. Dacă va găsi formula ideală, putem să ne calificăm de pe locul 1.

Să îi batem pe elveţieni. Noi am dominat o echipă Kosovo, care a făcut 2-2 cu Elveţia. Nu vreau să supăr pe nimeni, spun ce gândesc. Noi îi datorăm puţin victoria lui Moruţan.

El a intrat în dreapta, trebuie să ai jucători care să dribleze 1 contra 1. I-a cam dezmembrat acolo. Lui îi datorăm victoria. Pentru un banner nu aveam cum să pierdem cu 0-3.

Nu există în regulament aşa ceva. Doar pentru xenofobie şi rasism. Dacă îi jigneşti pe negri. Nici pe discriminare măcar. Totul este pe xenofobie. Bravo lui Edi, că a ţinut cont de ce am spus eu. Smerenia lui… l-a ajutat Dumnezeu”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

România - Kosovo, scor 2-0

Partida a fost întreruptă de arbitru în minutul 18 pentru mesaje cu tentă politică, precum bannerul ''Basarabia e Romania, Kosovo e Serbia'' afişat de un grup de suporteri români. UEFA a anunţat pe site-ul său că meciul a fost ''suspendat din cauza comportamentului discriminatoriu al suporterilor'', iar arbitrul a reluat jocul după o pauză de aproximativ 50 de minute.

În celelalte meciuri din grupă, Elveţia a dispus cu 3-0 de Andorra, iar Israelul a învins Belarus cu 1-0.

România este neînvinsă în această campanie, cu trei victorii şi trei egaluri, având 12 puncte, după Elveţia, 14 puncte, dar înaintea celorlalte echipe, Israel, 11 puncte, Belarus, 4 puncte, Kosovo, 4 puncte, Andorra, 2 puncte.

Luna viitoare, România va juca în deplasare cu Belarus (12 octombrie) şi acasă cu Andorra (15 octombrie).