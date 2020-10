Adrian Mutu ii acorda in continuare credit lui Mirel Radoi! "Eu cred ca o sa continue pe acest drum"

Adrian Mutu a vorbit astazi in cadrul unei conferinte de presa.

Romania vine dupa o serie neagra de 3 infrangeri consecutive, iar un luna noiembrie va juca cu Belarus, Norvegia si cu Irlanda de Nord. Adrian Mutu are in continuare incredere in Mirel Radoi si considera ca acesta va reusi sa obtina rezultate bune la echipa de seniori.

"Mirel stie ce inseamna sa fii selectioner la echipa nationala mare. Daca nu stia, probabil ca a simtit-o acum, pentru ca toata lumea are o parere de spus. E nationala tuturor romanilor. Da, cred ca ne poate scoate din aceasta situatie, pentru ca il cunosc pe Mirel, stiu ca e un baiat foarte serios. Munceste foarte mult si vrea sa aduca rezultate. Eu cred ca o sa continue pe acest drum si intr-un final o sa aiba rezultatele pe care si le doreste", a spus Adrian Mutu.