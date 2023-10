La meciul cu Andorra, Florinel Coman a reușit primul său gol pentru naționala de seniori a României. Titularizat de Edi Iordănescu, șeptarul de la FCSB a spart gheața sub tricolor la al zecelea meci jucat.

Adrian Ilie spune ce îi lipsește lui Florinel Coman pentru a fi un jucător decisiv la echipa națională

Adrian Ilie a făcut o comparație între Florinel Coman și alți doi jucători ai naționalei care au marcat cu Andorra, Nicolae Stanciu și Ianis Hagi. "Cobra" a subliniat marea diferență dintre ei - faptul că Florinel Coman este un jucător "de moral", în timp ce Stanciu sau Hagi pot decide un meci chiar și când trec printr-o perioadă nefastă.

"Vorbim de jucători. Coman, de exemplu, este foarte bun și are execuții, dar Coman ca să aibă execuții are nevoie de meciuri în spate. Ianis și Stanciu nu au nevoie de meciuri bune în spate, ei deblochează situația chiar nejucând nimic. Coman are execuții, dar trebuie să vină pe un fond bun, să aibă încredere în lucrul respectiv.

Băieții ăștia (n.r - Iani Hagi și Nicolae Stanciu) au încredere în ei tot timpul, d-aia deblochează printr-o lovitură sau un șut de undeva. Coman are nevoie de un joc bun ca să aibă execuția respectivă", a spus Adrian Ilie, la Fanatik.

Clasamentul în grupa României

1. România - 16p (8 meciuri, golaveraj +9)

2. Elveția - 15p (7 meciuri, golaveraj +12)

3. Israel - 11p (6 meciuri, golaveraj 0)

4. Kosovo - 7p (7 meciuri, golaveraj 0)

5. Belarus - 6p (8 meciuri, golaveraj -7)

6. Andorra - 2p (8 meciuri, golavaraj -14)

Programul României

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România

21 noiembrie, ora 21:45: România - Elveția (Arena Națională, București)

Programul Israelului

15 noiembrie, ora 21:45: Israel - Elveția (meci care trebuia să se dispute în octombrie)

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România

21 noiembrie, ora 21:45: Andorra - Israel

Kosovo - Israel (meci care trebuia să se dispute în octombrie, amânat. UEFA nu a comunicat noua dată de disputare)

Programul Elveției