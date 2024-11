Călin Georgescu (62 de ani) a venit de nicăieri aproape și e la un pas să ajungă președintele României! E o situație incredibilă pe care n-a prevăzut-o niciun analist politic, deși avem o „armată“ de specialiști care apar, seară de seară, la posturile de televiziune și despică firul în patru.

Cu ce și-a convins însă Călin Georgescu susținătorii, având în vedere că peste 2 milioane de români l-au votat în turul I? Primele argumente în acest sens au fost oferite de Florentin Marinescu, fost preparator fizic la Steaua, după cum sport.ro a scris aici. Dar „Sensei“ nu e singurul susținător vocal al lui Călin Georgescu din mediul sportiv. În această categorie intră și Adrian Petre (26 de ani), fost internațional de tineret, cu apariții la FCSB, UTA sau Farul Constanța.

În dialog cu gsp.ro, Adrian Petre a explicat motivele pentru care l-a votat pe Călin Georgescu în turul I și a insistat că îl va vota și în „finala prezidențială“ de pe 8 decembrie, atuni când candidatul independent se va afla într-o luptă directă pentru Cotroceni, cu Elena Lasconi (USR).

„Am auzit de dânsul de la o cunoștință, cu vreo doua săptămâni înainte de alegeri, și am început să mă documentez . Am încercat să evit propaganda anti-Georgescu și să mă interesez din ambele perspective, pro și contra... Le-am pus cap la cap și mi-am dat seama că el e cel mai potrivit pentru postul de președinte. Cel mai mult mi-a atras atenția prestanța dânsului, modul de a comunica și gândirea. Domnul Georgescu e un tip extrem de inteligent, cunoaște multe limbi străine. Un punct foarte important pentru președintele unui stat: e fost sportiv de performanță, deci știe ce înseamnă sportul în România și ce trebuie schimbat pentru a dezvolta sportul“, a spus Adrian Petre care, de curând, a renunțat la sportul de performanță.

„Partidele îl vor denigra în următoarele două săptămâni“

În continuarea dialogului, fostul atacant a explicat că, în următoarea perioadă, se va intensifica o campanie de denigrare, începută deja împotriva lui Călin Georgescu.

„A deranjat multă lume cu voturile primite de el, partidele nu se așteptau la așa ceva și acum încep sa denigreze și să încerce cu toate mijloacele să convingă lumea că el este pro-rus, ceea ce e total fals. Nu accept ca România să fie reprezentată de un președinte care nu cunoaște minimul limbii engleze, e ceva incredibil că atâta lume o susține (n.r. – pe Elena Lasconi), deși și-a demonstrat limitele în cele câteva interviuri pe cere le-a acordat!“, a mai spus Adrian Petre.