„Sunt șocat de kilogramele lor! Mi se par lucruri de amatori” Răspsunul selecționerului Daniel Pancu după acuzațiile primite 

Selecționerul naționalei de tineret a început cu stângul mandatul pe banca tricolorilor mici, după ce a pierdut meciul cu Albania U21, din campania de calificare la EURO U21 2025. În urma înfrângerii, Pancu a fost criticat de impresarul Cătălin Sărmășan pentru că l-a convocat pe Cătălin Cîrjan și l-a trimis în teren în prelungirile meciului.

Recent, au apărut informații, în cadrul unui articol publicat de GSP, conform cărora Daniel Pancu i-ar fi pus pe fotbaliști în cantonament să se trezească la 7 dimineața, pentru a li se lua tensiunea. De asemenea, tehnicianul a fost acuzat că ar fi inițiat un exercițiu prin care jucătorii stăteau în zid, iar balonul era șutat spre ei, pentru a se vedea dacă aceștia se feresc sau nu.

Răspunsul lui Daniel Pancu la acuzațiile ce i-au fost aduse

Daniel Pancu a vorbit despre acuzațiile ce i-au fost aduse, confirmând că deși programul prezentat inițial nu este cel real, jucătorilor li s-a luat tensiunea. Totodată, tehnicianul s-a arătat șocat de kilgoramele jucătorilor din ziua meciului, deși nu a vrut să dea nume și a confirmat că a existat și exercițiul cu zidul.

„Probabil, după acest articol, o să le dau permisiunea colaboratorilor să intre dacă aud gălăgie. Până acum nu le-am dat-o. Nu cred că a vorbit cineva. Eu vorbesc aici de lucruri normale, pe care ar trebui să le faci acasă. Te trezești dimineața la 8, te cântărești, asta ar trebui să faci și acasă, mănânci micul dejun, iar după două ore și ceva să mergi la antrenament. Antrenamentele au fost toate la 10:30.

E defazat programul acolo. Nu e 7:00, e 8:00 cu 10:30, când noi funcționăm cel mai bine. Trebuie mereu să te iei și după oboseala jucătorilor. Sunt șocat însă de kilogramele fotbaliștilor din ziua meciului, ăla e un șoc pentru mine, tot ce depășește jumătate de kilogram. Nu am voie să vă spun despre vreun jucător, dar mi se par niște lucruri de amatori.

Să iei pulsul dimineața să vezi dacă un jucător a dormit bine sau nu, sunt niște lucruri normale. Faza cu zidul e reală. E un grup pe care nu îl cunosc și nu am mai făcut asta până acum, aici. La Rapid îmi aduc aminte că i-am dat în zona bărbiei unui jucător străin, doar s-a scuturat puțin.

Aici nu a mai fost cazul pentru că deja comentase unul din zid și am șutat pe jos. Am vrut să văd care e mai fricos, sunt momente care fac parte din joc. Eu am șutat și nu am mai tras cum trebuia. A zis cineva că nu poate sa creadă așa ceva și mi-a trecut și mie cheful. Dacă bătea Roberto Carlos ce făceai?”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.