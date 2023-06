„O treci ca doping psihologic!” Mihai Stoica îl 'înțeapă' pe Mihai Stoichiță după ce oficialul FRF anunțase că naționala U21 poate câștiga EURO 2023 

„Tricolorii mici” au pierdut cu omoloaga din Spania, scor 0-3, în meciul inaugural, și sunt obligați să câștige cu Ucraina și Croația pentru a păstra șanse de calificare. Ibericii i-au dominat pe jucătorii lui Emil Săndoi, iar cu ocazia înfrângerii au fost evidențiate declarațiile făcute de Mihai Stoichiță în urmă cu câteva luni.

Mihai Stoica ironizează declarațiile lui Mihai Stoichiță

Atunci, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal se arăta atât de încrezător în lotul României U21 încăt a declarat că le-a transmis fotbaliștilor lui Săndoi că îi vede câștigând Campionatul European de tineret. După înfrângerea cu Spania, Mihai Stoica a comentat acele declarații, ironizându-le.

„(n.r. Este un câştig un astfel de meci pentru jucători?) Nu. Ştii ce spun jucătorii? Am avut fizic. Nu am atins mingea, am avut fizic. Antrenament fizic. Când fugi după minge, cam asta se traduce. Când am auzit nişte declaraţii că 'Atacăm titlul (n.r. european)', am spus că înseamnă că nu înţeleg nimic.

Vedeam că nu putem să atacăm pe nimeni, nu că să atacăm titlul european. Nu puteam să atacăm în meciurile amicale. (n.r. Stoichiţă a spus, nu?) Da. Asta o treci ca doping psihologic”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Declarațiile lui Mihai Stoichiță de acum trei luni

„De câteva zile stau numai la echipele naționale și mă uit și eu când intru la o ședință ce e în jurul meu. Mă uitam ieri (n.r. – marți) la U21, pentru că m-am dus și am stat cu Emil Săndoi și cu băieții la o analiză a meciurilor Portugaliei, și când vezi Petrila, Baiaram, Grameni, Pitu, Miculescu, absolut toți care sunt pe acolo sunt jucători care decid meciuri pentru poate posibila viitoare campioană a României.

Și noi facem un caz de un jucător care a refuzat constant convocarea la echipa națională (n.r. – Cătălin Cârjan). Păi se ridică nivelul campionatului U23 din Anglia la nivelul din SuperLiga?

Și când m-am uitat la ei le-am spus: ‘cu voi mie nu îmi e frică să spun că mă duc să câștig Campionatul European’. Dacă mă mai gândesc că de la echipa mare poate să vină după ce termină acțiunea din vară Louis Munteanu, Tavi Popescu, mai e încă unul…

Te uiți la ei, păi când spui numele astea, probabil dacă ai avea echipa națională U21 pe mână te-ai bate la campionat în România. Asta e părerea mea”, declara Mihai Stoichiță pentru Fanatik în luna martie.