S-a împăcat cu "dușmanul"! Gestul care l-a convins pe Mihai Stoica să-și schimbe discursul: "Mi-a plăcut cum a pus problema"

În partida cu Armenia U21, selecționerul naționalei de tineret a luat o decizie surprinzătoare, stabilind că Octavian Popescu să fie căpitan.

Jucătorul de la FCSB a oferit două pase de gol, iar Mihai Stoica a avut un discurs apreciativ la adresa lui Daniel Pancu, după ce îl criticase în urmă cu câteva săptămâni.

"Ieri i-am văzut pe Pantea și pe Octavian Popescu. Au fost de departe cei mai buni de pe teren. Sunt subiectiv, dar nu prea mă interesează. Asta am văzut.

Mă bucur că și Daniel Pancu a trecut peste episodul pe care îl știți cu toții. Asta spune multe despre potențialul pe care îl are ca antrenor. Unul care e încăpățânat și nu recunoaște că greșește nu are nicio șansă să reușească.

Mie mi-a plăcut foarte mult cum a pus problema, i-a dat banderola lui Tavi, l-a responsabilizat. E de felicitat", a concluzionat Mihai Stoica.

Ce a declarat Octavian Popescu după victoria cu Armenia U21

Octavian Popescu a vorbit la finalul meciului despre victoria importantă obținută, arătându-se extrem de bucuros de rezultat. Fotbalistul s-a declarat plăcut surprins de faptul că a primit banderola de căpitan și a dezvăluit și ce le-a transmis coechipierilor săi în vestiar.

"A fost o surpriză plăcută că am primit banderola, sunt foarte bucuros, mi-a dat încredere și sper să ajut echipa să luăm cât mai multe puncte. Mă motivează banderola. Am vorbit cu colegii, i-am motivat înainte de meci foarte bine și cred că asta s-a văzut și pe teren. Le-am spus să fim montați foarte bine, să dăm totul pe teren și să avem grijă până în ultimul minut pentru că au pățit în Albania o întoarcere la fel, să nu pățim la fel. Am spus mai ales la pauză să fim foarte atenți și cu Albania am condus la pauză și după am fost întorși.

O să dăm totul cu Finlanda pe teren și sperăm să facem un rezultat pozitiv. (n.r. pe cine suni când pleci de aici?) Nu cred că sun pe nimeni, iubita, nu știu", a declarat Octavian Popescu la finalul meciului.