În vârstă de 19 ani, Pan Zhanle a fost primul membru al ştafetei chineze de 4x100 m, fiind cronometrat în 46.80, după o cursă extrem de rapidă, în piscina de la Aspire Dome.

El a îmbunătăţit astfel cu şase sutimi de secundă precedentul record, stabilit de David Popovici la Campionatele Europene din 2022, care au avut loc la Roma (46.86).

Lansată perfect de Pan Zhanle, ştafeta Chinei s-a impus în cursa de 4x100 m liber în 3:11.08, urmată de cele ale Italiei (3:12.08) şi Statelor Unite (3:12.29).

Precedentul record personal al înotătorului chinez era de 46.97, fiind al cincilea performer din lume în această cursă înaintea sosirii la Campionatul Mondial.

???????? Pan Zhanle breaks the World Record in the Men's 100m Freestyle????⏱️ 46.80 ???? ????

Archived as the first swimmer of the Men's 4x100m Freestyle Relay #AQUADoha2024 pic.twitter.com/0ADgntdYLG