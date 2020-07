Cum arata primul SALON AUTO de dupa pandemie. Motoare TRASNET si femei DEMENTIALE, dar cu MASCA! Unde are loc evenimentul

International Motor Show 2020 e prima expozitie de acest gen care a avut loc dupa declansarea crizei sanitare la nivel global.

In timp ce multe saloane auto din intreaga lume si-au anulat editiile din acest an (cel de la Geneva nu va avea loc nici macar in 2021), thailandezii din Bangkok fac nota discordanta. Astfel, in perioada 15-26 iulie 2020, noutati din domeniu sunt prezentate in cadrul unui eveniment cu totul special.

Evident, intreaga atentie a fost indreptata asupra masurilor de siguranta luate de asiatici.Daca masinile si motocicletele expuse au ramas la fel, nu acelasi lucru se poate spune despre frumoasele fotomodele care acompaniaza de fiecare data asemenea prezentari.

Dupa cum se poate vedea, toate fetele au fost nevoite sa poarte celebrele viziere de protectie pe care le intalnim in special la medici. De asemenea, salonul auto de la Bangkok e dotat cu o tehnologie avansata de masurare a temperaturii corpului, vizitatorii fiind "scanati" din cap pana-n picioare pentru a nu exista probleme.