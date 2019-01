Benny Adegbuyi vs Badr Hari, cel mai tare meci din 2019! Ce spune romanul premiat pentru "meciul anului" in 2018

Meciul dintre cei doi ar putea avea loc in 2019.

Benny Adegbuyi a reusit un 2018 fantastic in ring, acolo unde a adunat 7 victorii si o singura infrangere.

Romanul a castigat 5 meciuri de kickbox si 2 de box, din cele 7 victorii cinci fiind inainte de limita, singura infrangere venind la finalul anului, cand a disputat finala turneului la categoria grea cu Jamal Ben Saddik.

La GLORY 62, Benny i-a invins pe Arkadiusz Wrzosek si Jahfarr Wilnis, meciul cu acesta din urma fiind declarat de promotia GLORY drept cel mai frumos meci din 2018. Confruntrea a fost una foarte echilibrata si spectaculoasa, pana in runda a treia, cand Benny a reusit o lovitura de picior la cap ce l-a trimis pe olandez printe corzile ringului.

Pentru 2019, Benny are planuri mari, sperand la o revansa cu Jamal Ben Saddik, dar si la un nou "meciul anului", tinta sa fiind nimeni altul decat legendarul Badr Hari.

"Sunt sanse 50-50 sa am meci cu Badr Hari in 2019, si sanse mult mai mari la o revansa cu Jamal. Sunt cele doua meciuri pe care mi le doresc pentru 2019 si sper ca la finalul anului meciul meu cu Badr Hari sa fie desemnat iar "fight of the year", cu mine castigator bineinteles", a declarat luptatorul roman.

Autor: Florian Ceafalau