”Zici că am uitat fotbalul”. Cu lacrimi în ochi, elevii lui Florin Maxim și-au vărsat oful, după eșecul cu Astana

După înfrângerea suferită de Corvinul Hunedoara în fața echipei Astana, jucătorii echipei antrenată de Florin Maxim de au fost vizibil afectați de evoluția lor, în special cea din a doua repriză.

”Zici că am uitat fotbalul”. Elevii lui Florin Maxim și-au vărsat oful

Ștefan Lefter, portarul echipei, și-a exprimat dezamăgirea și frustrarea. Goalkeeper-ul este de părere că echipa a jucat excelent în prima repriză, dar a părut că "a uitat cum să joace fotbal" în a doua parte a meciului. La momentul declarației, lacrimi puteau fi văzute în ochii jucătorului.

”Nu știu ce s-a întâmplat cu noi în a doua repriză, zici că am uitat fotbalul. Nu era ceea ce jucăm noi, nu știu de ce s-a întâmplat așa. Am avut o repriză extraordinară, dar în a doua nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu dacă n-a fost un meci în care nu am încercat să avem ocazii de poartă.

Primele 15-20 de minute (n.r. din a doua repriză) nu am reușit ceea ce să facem. Nu știu de ce am arătat așa, sunt foarte supărat. Trebuie să analizăm ceea ce s-a întâmplat.

Suntem o echipă destul de tânără, dar nu știu dacă contează asta. În prima repriză am jucat bine, dar am intrat în a doua repriză altfel.

Nu suntem o echipă fricoasă, avem curaj, dar ne-a lipsit ceva, probabil încredea în noi. Trebuie să fim concentrați, hotărâți, să respectăm planul tactic și să nu mai pierdem”, a spus Ștefan Lefter.

Antonio Manolache: "Nu știu ce s-a întâmplat!"

"Noi am intrat foarte motivați după pauză, dar s-a văzut că ei au fost echipa mai bună în a doua repriză.

Nu știu ce s-a întâmplat, sunt foarte supărat. În a doua repriză nu am arătat absolut nimic, nu ne-a ieșit nimic. Totuși, suntem încrezători că putem merge acolo și să ne calificăm.

Sincer, nici nu știu ce să cred. Am arătat o primă repriză foarte bună, i-am simțit mai slabi, dar în a doua repriză s-a simțit experiența lor. Ei au, dacă nu mă înșel, 12 jucători de națională.

Trebuie să alergăm mai mult, să muncim mai mult. Meciul durează 90 de minute, nu doar 45", a spus și Antonio Manolache, autorul primului gol.