VINCLUL PERFECT NU EXIS...! Marcel Sabitzer a inscris GOLUL SEZONULUI in Champions League

Leipzig a invins-o pe Zenit, pe teren propriu, cu scorul de 2-1.

Zenit a deschis scorul in prima repriza, prin Rakitsky, iar Leipzig a intrat condusa la pauza. In cea de-a doua repriza, Laimer a restabilit egalitatea la 3 minute dupa fluierul de start, iar Sabitzer a inscris decisiv un gol superb, in minutul 59.

Sabitzer a primit mingea aproape de exteriorul careului de 16 m, a preluat-o si a trimis mingea, cu efect, direct in vinclu.