Un fan de 22 de ani, ucis înainte de AEK Atena - Dinamo Zagreb! UEFA a amânat meciul

Decizia vine după moartea unui suporter grec în timpul unei încăierări cu un grup de fani ai formaţiei croate, a anunţat marţi UEFA într-un comunicat, informează AFP.

În noaptea de luni spre marţi, un tânăr suporter elen, în vârstă de 22 de ani, a fost înjunghiat mortal în timpul confruntărilor violente între grupurile ultras ale celor două cluburi, înaintea partidei care urma să se dispute marţi seară pe stadionul echipei AEK de la Nea Filadelfia, situat la periferia capitalei Greciei.

UEFA, care "deplânge" ''incidentele îngrozitoare" şi afirmă că "aşteaptă ca cei responsabili pentru acest act oribil să fie arestaţi şi aduşi în faţa justiţiei", a precizat că poartă discuţii cu cele două cluburi pentru a reprograma întâlnirea vineri, 18 august, sau sâmbătă, 19 august.

Meciul retur, programat la Zagreb pe 15 august, este menţinut, la fel şi interdicţia de deplasare în străinătate pentru suporterii celor două cluburi, care a vizat şi partida tur, amânată în final.

