Sute de amenințări cu moartea după Galatasaray - Copenhaga. Postarea portarului i-a scos din minți pe fanii turci

FC Copenhaga a fost foarte aproape de un start cu dreptul în Champions League. Danezii au condus cu 2-0 după golurile lui Elyounoussi (35) și Goncalves (58), însă au rămas în inferioritate numerică din minutul 73, iar Galatasaray a reușit egalarea pe final: goluri Boey (86) și Tete (88).

După meci, Kamil Grabara, portarul polonez de la Copenhaga a catalogat drept "shit hole" stadionul lui Galatasaray - hazna, într-o traducere aproximativă.

"Meritam să luăm cele trei puncte în această hazna, dar asta e viața, mergem mai departe", a scris Grabara pe Instagram, unde are peste 78.000 de urmăritori. Ulterior, polonezul a editat postarea, transformând "shit hole" în "shit game" (n.r - joc de rahat).

Deși postarea a fost editată, fanii lui Galatasaray au răbufnit, iar Grabara a primit peste 300 de mesaje de amenințări cu moartea, susține partenera portarului. "Nu este normal!", a fost mesajul transmis de Dominika Robak.

Kamil Grabara, portar crescut în academia lui Liverpool, a fost cumpărat de FC Copenhaga în 2021, pentru 6,2 milioane de euro. Din vara anului următor, polonezul se va transfera la VfL Wolfsburg, care va achita 13,5 milioane de euro.

Copenhagen's goalkeeper Kamil Grabara posted this on Instagram after they lost a 2-0 lead against Galatasaray to draw 2-2 in the Champions League ????

After receiving criticism from fans, he has since changed the caption to “Deserved all 3pts from that sh*t game, but that’s life,… pic.twitter.com/ht7HZgrZ95