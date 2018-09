SOC TOTAL la debutul lui Cristiano Ronaldo in UCL pentru Juventus! A primit ROSU DIRECT si a iesit de pe teren in lacrimi! Ce s-a intamplat

Cristiano Ronaldo a primit o lovitura grea in primul meci pentru Juventus in UEFA Champions League.

Juventus Torino a primit o lovitura neasteptata in UEFA Champions League! Cristiano Ronaldo, starul echipei din acest sezon, transferat pentru 100 de milioane de euro de la Real Madrid, a fost eliminat direct in deplasarea de la Valencia! A fost primul cartonas rosu incasat vreodata de Ronaldo in UEFA Champions League!

Ronaldo a primit cartonas rosu dupa un duel in careu cu un adversar la o faza la care mingea era departe, in flancul stang. Arbitrul, Felix Brych, nu a vazut faza insa i-a fost atrasa atentia asupra ei de catre arbitrul aditional, aflat in spatele portii.

Dupa o discutie cu acesta, Brych a decis sa-i acorde cartonas rosu lui Cristiano Ronaldo! Portughezul a iesit de pe teren in lacrimi, acuzand ca nu i-a facut nimic jucatorului de la Valencia. Ronaldo risca sa primeasca 3 etape de suspendare dupa aceasta eliminare si va rata, cel mai probabil, revenire pe Old Trafford pentru duelul cu Man United.