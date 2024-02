S-a scris istorie în UEFA Champions League! Cel mai tânăr și cel mai în vârstă jucător din istoria fazelor eliminatorii au evoluat miercuri seară 

Napoli - Barcelona și FC Porto - Arsenal au fost meciurile care s-au jucat miercuri seară în optimile de finală ale celei mai importante competiții intercluburi, UEFA Champions League. Cele două partide au adus două recorduri noi în competiție, recorduri care se află la pol opus.

Pentru meciul de pe stadionul Diego Armando Maradona, Xavi Hernandez a decis să îl titularizeze pe Lamine Yamal, care astfel a stabilit un nou record. Cu prezența pe teren, tânărul fotbalist crescut la academia La Masia a devenit cel mai tânăr jucător care evoluează în fazele eliminatorii ale UEFA Champions League, la 16 ani și 223 de zile.

16 - Lamine Yamal will tonight become the youngest ever player to appear in a knockout stage game in the UEFA Champions League (16y 223d v Napoli). Phenom. pic.twitter.com/Uzbz3lb4VM