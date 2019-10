Real Madrid, spulberata de un pusti in Champions League! Cine este atacantul minune de la Brugge

Real Madrid a facut un nou pas gresit in Champions League, dar putini il cunosc pe calaul Realului.

Nimeni nu se astepta ca Real sa aiba o repriza de cosmar cu Brugge. Dupa infrangerea 3-0 cu PSG suporterii formatiei din Madrid se asteptau la o victorie fara emotii cu Brugge, dar un singur om n-a fost de acord.

Nigerianul Emmanuel Dennis in varsta de 21 de ani a inscris o dubla in prima repriza pe Bernabeu si i-a adus un punct de aur formatiei sale.

Acesta a ajuns la Brugge de la Zarea Luhansk si este privit drept urmatorul produs de export al formatiei din Belgia. Fotbalistul a debutat si la echipa nationala si are deja 5 goluri in acest sezon, 3 dintre ele in Liga.