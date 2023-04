Reacția lui Carlo Ancelotti după ce Karim Benzema a fost surprins nemulțumit de schimbare în meciul cu Chelsea: „I-am zis că voi face asta!” 

Madrilenii nu au avut probleme în dubla manșă cu Chelsea, astfel că urmează să se dueleze cu Manchester City în semifinalele UEFA Champions League. Returul de pe Stamford Bridge a adus în atenția fanilor un moment „tensionat” între Carlo Ancelotti și Karim Benzema, atacantul francez fiind surprins supărat în momentul în care a fost schimbat.

Tehnicianul italian a încercat să îi vorbească, din imaginile surprinse, însă Benzema a fost surprins gesticulând, nemulțumit de faptul că e înlocuit. Carlo Ancelotti a fost întrebat la conferința de presă premergătoare meciului cu Celta din următoarea etapă din LaLiga despre Karim Benzema.

