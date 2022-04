Karim Benzema a bifat meciul 600 în tricoul echipei blanco odată cu partida de pe Etihad Stadium și a 'sărbătorit' momentul așa cum știe mai bine. Golgheterul echipei din acest sezon și-a confirmat încă o dată forma, iar prin cele două goluri marcate în poarta lui City a ajuns la 41 de reușite în acest sezon în tot atâtea meciuri, fiind pentru prima dată în carieră când ajunge la atâtea goluri.

Scorul a fost deschis de „cetățeni”, în minutul 2, prin Kevin De Bruyne, iar Gabriel Jesus a mărit avantajul din pasa mijlocașului belgian, în minutul 11. Într-o repriză dominată clar de echipa lui Pep Guardiola, pentru Real a 'ieșit la rampă' cel mai bun fotbalist din ultimele sezoane, Karim Benzema.

Atacantul francez a recuperat balonul în 30 de metri, mingea a ajuns la Mendy, care ulterior a centrat pentru șutul lui Benzema, trimis direct, din interiorul careului, în minutul 33. Gazdele au marcat prin Foden, în minutul 53, însă Vinicius Jr. i-a dat replica două minute mai târziu. City și-a mărit avantajul, prin Bernardo Silva, în minutul 74, însă același Benzema și-a făcut din nou 'datoria', marcând din penalty, cu o execuție panenka.

Prezent pe stadion în postura de analist pentru BT Sport, Rio Ferdinand a avut o reacție fabuloasă la golul din penalty reușit de starul francez.

"Karrrrrrrim. Ce fotbalist! Acest băiat e o glumă. Nu știu.. transformare aceasta reprezintă o oportunitate pentru orice număr 9. A executat în stilul lui Matthew Le Tissier", a țipat starul englez.

