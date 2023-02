Warren Zaire-Emery a început meciul din această seară titular, la doar 16 ani, într-o echipă stelară, alături de Messi, Neymar sau Sergio Ramos.

Internaționalul francez U18, mijlocaș defensiv, a stabilit prin prezența sa un nou record în istoria Ligii Campionilor.

Warren Zaire-Emery a devenit la 16 ani cel mai tânăr titular în faza knock-out a Ligii Campionilor.

Lionel Messi made his Champions League debut in 2004. Warren Zaïre-Emery was born in 2006.

Today, they start together against Bayern Munich.

