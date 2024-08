Problema cu care se confruntă antrenorul Spartei Praga înaintea meciului cu FCSB (marți, 21:30, PRO TV și VOYO)

Meciul din tur s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Joyskim Dawa a deschis scorul în minutul 61, însă Victor Olatunji a restabilit egalitatea în minutul 78.

După meciul din deplasare, roș-albaștrii sunt cotați favoriți pentru calificare, iar confruntarea de săptămâna viitoare, de pe stadionul Steaua, promite să fie un adevărat spectacol fotbalistic pentru fanii FCSB. Aproape 30.000 de suporteri sunt așteptați în tribune la returul de foc.

Cu ce probleme se confruntă antrenorul Spartei Praga

Lars Friis nu se poate baza pe Filip Panak și Asger Sorensen, titulari în centrul apărării, motiv pentru care antrenorul a fost nevoit să facă diferite schimbări pe linia de fund.

"La începutul acestui sezon, sunt îngrijorat de accidentările apărătorilor. Componența ideală a celor trei stoperi depinde de la meci la meci.

Nu pot spune care ar fi cea mai bună soluție în acest moment, dar cred că toți trei stoperii au avut o prestație foarte bună azi.

Am în cap cum va arăta primul «11» cu FCSB și am pregătit deja planul. Victor Olatunji nu putea să joace tot meciul cu Bohemians și apoi să joace din nou 90 de minute marți. Mă bucur că astăzi am oferit o cu totul altă prestație față de meciul tur cu FCSB", a declarat Lars Friis, după meciul din campionat, cu Bohemians, scor 2-0.



FCSB, veste mare înainte de returul cu Sparta Praga (LIVE pe VOYO și Pro TV) pe www.sport.ro