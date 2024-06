Marți după-amiază a avut loc tragerea la sorți pentru primul tur preliminar din UEFA Champions League. FCSB a picat cu AC Virtus Acquaviva, campioana din San Marino.

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB și-a aflat adversara din UCL

Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a evidențiat că FCSB va merge în San Marino pentru a câștiga partida și a-și asigura prezența în cel de-al doilea tur preliminar din UCL.

De asemenea, milionarul din Pipera a menționat că cel mai mult își dorește banii pe care-i poate încasa de la UEFA după ce va obține calificarea în Champions League.

”Mergem să câștigăm, nu că mergem la antrenament. Mergem să câștigăm meciul. Primul tur am zis că nici nu vreau să-l consider, acum că Dumnezeu a făcut și am căzut mai ușor decât credeam e și mai bine.

Emoții n-aveam în primul tur, păi dacă te bați un an de zile să iei campionatul, crezi că mă bat ca să am un trofeu în România? Vreau să iau campionatul ca să mă duc în Liga Campionilor, pentru banii de la UEFA! Pentru asta mă bat. Dacă mă tem de primul tur, atunci nu mai are rost”, a spus Gigi Becali la televiziunea DigiSport.

AC Virtus va fi adversara lui FCSB în primul tur preliminar din Champions League

AC Virtus a câștigat la finalul sezonului trecut primul titlu din istorie, după ce a termina pe prima poziție a clasamentului, cu 79 de puncte, la două lungimi în fața echipei de pe locul doi, La Fiorita.

Din 30 de partide disputate sezonul trecut, AC Virtus a câștigat 26, a pierdut trei meciuri și a obținut o singură remiză. În 2023, AC Virtus a câștigat și Cupa statului San Marino.

Diferența de valoare dintre FCSB și AC Virtus este colosală. Dacă FCSB are o valoare totală a lotului de aproximativ 35 de milioane de euro, în ceea ce o privește pe AC Virtus, valoarea lotului echipei din San Marino depășește cu puțin un milion de euro.

Extrema dreaptă Alessandro Pecci este cel mai valoros jucător al celor de la AC Virtus, cu o cotă de piață de doar 125.000 de euro. Cel mai bun marcator este Simone Benincasa, care în această stagiune a marcat 17 goluri în toate competițiile.

În comparație, cei mai valoroși jucători de la FCSB sunt Florinel Coman și Darius Olaru, ambii cotați la 7 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Roș-albaștrii vor disputa primul meci pe terenul celor de la AC Virtus, pe 9 sau 10 iulie, urmând ca returul să se desfășoare la București o săptămână mai târziu.