Portughezii fierb de furie după ce Istvan Kovacs a validat golul ucrainenilor în FC Porto - Șahtior

Cele două echipe s-au întâlnit în a șasea etapă din grupele UEFA Champions League, pe stadionul ”Estádio do Dragão” din Porto. Istvan Kovacs a arbitrat partida alături de asistenții săi, Vasile Marinescu și Ovidiu Artene. Marcel Bîrsan a fost cel de-al patrulea oficial.

În minutul 29, Dannylo Sikan a înscris pentru Șahtior Donețk, doar că tușierul Vasile Marinescu a ridicat fanionul pentru a indica un posibil ofsaid.

VAR-ul a intervenit însă și a validat reușita ucrainenilor, fapt care i-a înfuriat pe jucătorii lui Porto, care au contestat vehement pe gazon decizia luată de arbitraj.

1-1 Shakhtar.

