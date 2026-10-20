Clubul Slavia Praga vrea să renunţe la serviciile atacantului său Tomas Chory din cauza indisciplinei, cel mai recent incident fiind eliminarea sa în ultimul meci de campionat, a relatat marţi postul public de radio Cesky Rozhlas, citat de EFE.

”Nu va mai juca pentru noi”

Potrivit antrenorului Slaviei, Jindrich Trpisovsky, internaţionalul ceh de 31 de ani nu va juca în a treia etapă a Ligii Campionilor împotriva lui Fenerbahce.

''Planul este să ne descurcăm fără el. Nu va mai juca pentru noi. Viitorul său va fi discutat odată ce ne vom întoarce la Praga; deocamdată, nu mă bazez pe el'', a declarat antrenorul.

Această decizie a clubului praghez vine după o serie de abateri disciplinare şi mai multe eliminări, cea mai recentă sâmbătă, în meciul împotriva lui Hradec Kralove, când jucătorul a ridicat degetul mijlociu spre arbitru, un gest vulgar şi jignitor care a fost taxat cu cartonaşul roşu.

Acesta este al patrulea cartonaş roşu al jucătorului în ultimele două sezoane.