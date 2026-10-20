OFICIAL OUT din Champions League și de la echipă după ce i-a arătat arbitrului degetul mijlociu! ”Prostie pură”

OUT din Champions League și de la echipă după ce i-a arătat arbitrului degetul mijlociu! ”Prostie pură” Liga Campionilor
SPORT.RO
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Internaționalul ceh Tomas Chory, aproape de despărțirea de Slavia Praga.

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Tomas ChorySlavia PragaJindrich TrpisovskyCehiaChampions League
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Clubul Slavia Praga vrea să renunţe la serviciile atacantului său Tomas Chory din cauza indisciplinei, cel mai recent incident fiind eliminarea sa în ultimul meci de campionat, a relatat marţi postul public de radio Cesky Rozhlas, citat de EFE.

”Nu va mai juca pentru noi”

Potrivit antrenorului Slaviei, Jindrich Trpisovsky, internaţionalul ceh de 31 de ani nu va juca în a treia etapă a Ligii Campionilor împotriva lui Fenerbahce.

''Planul este să ne descurcăm fără el. Nu va mai juca pentru noi. Viitorul său va fi discutat odată ce ne vom întoarce la Praga; deocamdată, nu mă bazez pe el'', a declarat antrenorul.

Această decizie a clubului praghez vine după o serie de abateri disciplinare şi mai multe eliminări, cea mai recentă sâmbătă, în meciul împotriva lui Hradec Kralove, când jucătorul a ridicat degetul mijlociu spre arbitru, un gest vulgar şi jignitor care a fost taxat cu cartonaşul roşu.

Acesta este al patrulea cartonaş roşu al jucătorului în ultimele două sezoane.

”A depăşit cu siguranţă limita”

După meci, antrenorul Trpisovsky a declarat că ''nu este doar o eroare de judecată de moment; este o prostie pură''.

''A depăşit cu siguranţă limita. Sunt dezamăgit. Ne-a costat puncte. Nu vreau să facem astfel de lucruri pe teren'', a adăugat Trpisovsky, conform Agerpres, referindu-se la un jucător care, din cauza acestor probleme disciplinare, era şi el în dubiu pentru ultima Cupă Mondială, pentru care a fost în cele din urmă selectat.

Dar acum Chory, cu 24 selecţii şi 7 goluri la naţionala cehă, şi-a pierdut încrederea antrenorului său, iar conducerea clubului va discuta despre viitorul fotbalistului la sosirea sa la Praga, după meciul din Liga Campionilor. 

În acest sezon, el a disputat 10 meciuri în toate competiţiile şi a marcat 4 goluri.

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