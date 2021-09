Nu te pui cu Bayern Munchen! Nagelsmann și Lewandowski dezvăluie cum au răpus-o pe Barcelona, scor 3-0, pe Camp Nou

Muller '34 și Lewandowski '56 și '85 au marcat pe Camp Nou pentru campioana din Bundesliga.

Julian Nagelsmann (34 de ani), antrenorul lui Bayern, a preluat ștafeta de la Hansi Flick, trecut la timona naționalei Germaniei. Tânărul tehnician german se simte deja în largul său pe banca bavarezilor.

"Cred că am jucat foarte bine, asta a fost cheia victoriei. Ne-am apărat bine, am avut probleme doar în primele șapte-opt minute ale partidei. Nu am fost destul de curajoși în startul meciului, dar apoi am început să ne îmbunătățim jocul.

E nemaipomenit să-i am pe Muller și Lewandowski. Am fost fericit din prima zi în care am aflat că voi putea lucra alături de fotbaliști atât de valoroși", a spus antrenorul lui Bayern Munchen, Julian Nagelsmann.

Polonezul Robert Lewandowski și-a demonstrat din nou clasa și a speculat fragilitatea defensivei catalanilor. A marcat de două ori și a arătat ce contribuție poate avea un atacant rasat într-un meci greu pentru bavarezi.

"Știam că trebuie să ne respectăm adversarii. Când joci pe Camp Nou, Barcelona e întotdeauna periculoasă. Dar treptat, am ajuns să controlăm partida și am demonstrat că merităm cele trei puncte. Poate că au fanii au văzut primul meu gol și au spus că a fost o reușită facilă, dar nu a fost așa", a declarat atacantul în vârstă de 32 de ani.

În cealaltă partidă a grupei, echipa lui Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, a remizat pe propriul teren, 0-0 cu Benfica Lisabona.