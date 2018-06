"Nu as vrea sa comentez ce a spus, dar e un IDIOT!" Firmino a raspuns dupa atacul lui Sergio Ramos! Ce transfer incearca sa rezolve pentru Liverpool

Duelul dintre Sergio Ramos si Liverpool continua si dupa terminarea finalei UEFA Champions League.

Sergio Ramos a oferit un raspuns acid in urma cu 2 zile la acuzatiile ca l-a accidentat intentionat pe Mohamed Salah si dupa ce a fost dezvaluit ca Loris Karius a suferit o comotie cerebrala in urma unei lovituri cu cotul data de capitanul celor de la Real Madrid.

Ramos a spus: "Mai lipseste ca Firmino sa spuna ca a racit pentru ca am transpirat pe el". Roberto Firmino a fost intrebat intr-o conferinta de presa a nationalei Braziliei despre aceasta declaratie a lui Ramos: "Prefer sa nu fac niciun comentariu (despre Sergio Ramos). Cred ca are aceasta atitudine pentru ca a castigat Champions League.



Insa am considerat ca a fost un lucru idiot ceea ce a spus. Insa e in regula" a fost replica lui Firmino. Aceasta a fost intrebat si despre posibilul transfer al portarului nationalei Braziliei, Alisson Becker, de la AS Roma la Liverpool.

"Uneori ii mai spun (lui Alisson) diferite lucruri, sa vina aici, sa vina la Liverpool sa ne ajute. Insa echipa lui decide. Alisson a avut un sezon grozav si, desigur, sunt si alte cluburi care il urmaresc. Dar nu ar fi deloc un lucru rau daca ar veni la Liverpool" a mai spus Firmino.

N-ar fi prima mutare facilitata de Firmino pentru Liverpool. Mijlocasul cumparat de clubul englez de la AS Monaco, Fabinho, a dezvaluit ca a discutat cu Firmino inainte sa-si dea acceptul sa vina la echipa lui Jurgen Klopp.