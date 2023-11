Nebunie! Ce au pregătit fanii lui AC Milan pentru meciul cu PSG: "Se simt trădați"

Cele două cluburi se vor întâlnit în a patra etapă din grupele UEFA Champions League. În manșa tur, PSG a învins-o pe AC Milan cu 3-0 pe „Parc des Princes” în Paris.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media că fanii „rossonerilor” au pregătit bancnote false pe care le vor arunca spre Gianluigi Donnarumma.

„Se simt trădați pentru momentul în care a părăsit clubul și a semnat liber de contract cu PSG în urmă cu mai bine de doi ani”, a scris Fabrizio Romano pe platforma Twitter/X.

???? AC Milan fans will throw these fake bank notes at Donnarumma tonight at San Siro…

…as they felt betrayed when he left the club as free agent to join PSG more than two years ago. pic.twitter.com/KyWubSZFcl