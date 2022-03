Lewandowski i-a spulberat speranțele lui Salzburg în doar 23 de minute cu un hat-trick. Polonezul e golgheter în Liga Campionilor 

Nemții au rezolvat soarta calificării încă din prima parte, iar la pauză au intrat la cabine cu un avantaj substanțial, conducând cu 4-0, după ce în tur a fost 1-1.

Primele trei goluri ale bavarezilor au fost reușite de Robert Lewandowski, care a reușit să bifeze hat-trick-ul după doar 23 de minute. În minutele 12 și 21 a transformat două lovituri de pedeapsă, iar în minutul 23 a profitat de o greșeală a defensivei formației adverse.

Cu aceste trei reușite, polonezul a devenit noul golgeter al Ligii Campionilor, cu 12 goluri, cu unul mai mult decât Sebastien Haller (Ajax Amsterdam).

Robert Lewandowski goal ⚽ The pole snatches his first half hattrick with a poacher's goal Bayern 3-0 Salzburg #FCBSAL pic.twitter.com/DLjWX0nmuE

Cu aceste trei goluri, starul celor de la Bayern Munchen a stabilit cel mai rapid hat-trick din istoria competiției, cel precedent aparținându-i lui Marco Simone, care a avut nevoie de 24 de minute în 1996, în meciul Milan-Rosenborg.

23 - Robert Lewandowski has completed a hat-trick within 23 minutes against FC RB Salzburg tonight; the earliest treble ever scored by a player in UEFA Champions League history from the start of a match, overtaking Marco Simone for Milan v Rosenborg in 1996 (24 mins). Snappy. pic.twitter.com/aVNNmGdgVV