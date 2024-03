Joao Cancelo e convins: ”Ei sunt favoriți să câștige Champions League. Sunt sigur”

Înainte de ultimele meciuri din cadrul optimilor, Joao Cancelo (29 de ani), fundașul împrumutat de Manchester City la FC Barcelona, a spus cine este favorită pentru câștigarea celei mai importante competiții intercluburi din Europa.

Portughezul crede că Manchester City, echipa de care aparține, are prima șansă pentru câștigarea celui de-al doilea trofeu consecutiv.

În optimi, campioana Europei a trecut fără emoții de la FC Copenhaga, una dintre surprizele din această ediție de Champions League. Manchester City i-a învins pe danezi cu 6-2 la general.

”Manchester City este favorită pentru câștigarea Champions League, spun asta datorită echipei, antrenorului, stilului de joc. Pot să câștige Champions League din nou, sunt sigur”, a spus Cancelo, pentru Gazetta dello Sport.

Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 40 de milioane de euro fotbalistului portughez care mai are contract cu Manchester City până în 2027.

