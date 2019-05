Informatii de ultima ora despre Vertonghen dupa ce s-a PRABUSIT la marginea terenului! Momente halucinante la vestiare

Belgianul a facut o serie de teste chiar la stadion si va efectua si astazi mai multe controale.

Jurnalistul Kristof Terreur a fost aseara pe stadionul lui Tottenham. A vorbit cu Vertonghen in zona mixta a stadionului.

"A spus ca nu e nimic rupt, n-a avut comotie si se simte bine. A trecut prin zona mixta ca si cum nimic nu se intamplase, avea doar un plasture pe nas. A trecut toate testele. Doctorii i-au spus ca e in regula sa mearga acasa", a scris Terreur pe Twitter.

Vertonghen just went from bad to really bad in real time. Looks like a concussion. pic.twitter.com/xkS9SziEsU