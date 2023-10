PSG era considerată favorită la meciul cu Newcastle, debutantă în Liga Campionilor, însă lucrurile au stat diferit la ora meciului.

Impulsionați de public, englezii au început bine meciul și au deschis scorul în minutul 17, prin Almiron. Au intrat cu dublu avantaj la cabine (2-0), după ce Burn a marcat, în minutul 39, din pasa lui Guimaraes.

După pauză, tot Newcastle a lovit prima, prin Longstaff, care a primit pasa decisivă de la Trippier, în minutul 50.

