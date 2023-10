Peste 45.000 de fani ai FCSB au trăit pe 16 august 2016 cea mai neagră înfrângere din ultimii ani. Nu doar că au pierdut în fața englezilor de la Manchester City, cu 5 la 0, dar au fost și victimele unei farse ce va rămane în istoria fotbalului.

Suporterii roș-albaștrii au participat fără să știe la afișarea unui mesaj care s-a întins în tribune: “Doar Dinamo București”. Numele adversarei din campionatul intern a rămas afișat minute bune dupa startul partidei.

“Va rugam ca toata lumea sa imbrace vestele pentru coregrafii. Nu dezbracati vestele indiferent de intemperii, baietii trebuie incurajati tot timpul. Baietii trebuie incurajati tot timpul. Nu schimbati locurile alese initial. Atentie in aceasta seara Bucurestiul, Romania, Europa, sunt ros-albastre!” a anuntat crainicul stadionului.

Șapte ani mai târziu, celălalt Manchester a fost martorul unei surprize din partea fanilor echipei adverse. Fanii lui Galatasaray s-au infiltrat în tribunele rezervate suporterilor englezi și au făcut și mai umilitoare umilința lui United. Cel puțin 1.000 de suporteri turci au fost așezați în tirbunele rezervate echipei gazdă de pe Old Trafford, aceștia rămânând dezastrul suferit de Manchester United.

Manchester Evening News relatează că în tribuna Sir Alex Ferguson și în tribuna Bobby Charlton se afla un număr mare de fani turci, în timp ce unii dintre ei au stat în Scoreboard End și au îndepărtat o secțiune a unui banner dedicat lui Sir Matt Busby. Se presupune că unii dintre ei au pus mâna pe bilete la meciurile de acasă prin intermediari, în timp ce alți fani ai lui Galatasaray stabiliți în Marea Britanie au putut cumpăra bilete la meciurile de acasă prin intermediul unei adrese false ce figura pe bilet.

The state of Old Trafford at full time, Galatasaray fans in all areas of the ground is unacceptable @ManUtd. We really are at rock bottom as a club. pic.twitter.com/fSvLWXYsxk