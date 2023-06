Unicul gol al partidei a fost marcat de Rodri, în minutul 68, care a șutat imparabil de la 14 m. Finalul partidei a fost unul incendiar, cu ocazii importante pentru Inter Milano, Ederson având parade salvatoare pentru echipa sa.

Imediat după fluierul final, jucătorii lui Manchester City s-au prăbușit pe teren și au izbucnit în lacrimi, imaginile cu bucuria lor fiind impresionante.

În acest sezon, Manchester City a cucerit titlul în Premier League, Cupa Angliei și trofeul Champions League.

Pep Guardiola a devenit primul antrenor din istorie care cucerește o astfel de triplă de două ori în carieră. Managerul spaniol a izbutit aceeași performanță în sezonul 2008/2009, cu FC Barcelona, când a câștigat Champions League, Cupa Spaniei și titlul în La Liga.

"Tonight, the Manchester rain will taste like champagne!" ????

The words of Noel Gallagher as Man City win the Champions League for the first time in their history!! ????#UCLfinal pic.twitter.com/6hpRzSLYKY