"E excepțional!" Guardiola, reverență în fața unui jucător de la Inter înaintea finalei Champions League

Pep Guardiola îl laudă pe Onana înaintea finalei din Champions League.

Într-un interviu acordat de antrenorul lui Manchester City pentru BBC, spaniolul a spus despre Inter că este o echipă echilibrată, apoi l-a lăudat pe Onana pentru evoluțiile sale și pentru viziunea asupra jocului.

„(n.r.: - Cei de la Inter) Au o istorie vastă și s-au descurcat bine în ultimii ani. Sunt într-o formă bună nu doar în apărare, ci și în faza de tranziție când își folosesc atacanții. Au traseele foarte bine formate, începând de la Andre Onana, care este un portar excepțional și combinativ, deci va fi greu să facem pressing.”, declara Guardiola pentru BBC.

Întrebat de SempreInter despre finala de sâmbătă, Onana a spus că acest meci este special pentru Inter, la care mai adăuga că „Așa ceva se întâmplă doar o dată în viață. Asta înseamnă că trebuie să fim pregătiți. Nu putem sa ne pierdem concentrarea. Ne vom confrunta cu un oponent puternic și nu avem nimic de pierdut. Presiunea e pe ei.”

Finala Champions League se va disputa sâmbătă, de la ora 22:00, pe Stadionul Olimpic Ataturk, casa lui Istanbul BB și a naționalei Turciei.

Stadionul pe care se joacă finala Ligii Campionilor are o capacitate mai mare decât Santiago Bernabeu

Deschis în 2002, Stadionul Olimpic Ataturk din Turcia poate găzdui 82.300 de persoane, în timp ce stadionul lui Real Madrid poate primi maxium 81.044 de suporteri.

Ridicarea arenei lui Istanbul BB și a naționalei Turciei a costat Republica Turcă 140 de milioane de dolari, iar finalizarea construcției a durat cinci ani (1997-2002).

Proiectat de arhitecții care mai au în portofoliu și Stade de France, Stadionul Olimpic Ataturk a stabilit recordul de suporteri prezenți în tribună în timpul unei partide din 2002, disputată între Galatasaray și Olympiacos. 79.414 de suporteri au prezenți în tribune la meciul amical disputat între fosta echipă a lui Gică Hagi și formația greacă.

De-a lungul timpului, arena a mai fost casa lui Besiktas, care în prezent joacă acolo doar derby-urile, dar și a lui Galatasaray.

Articol scris de Antonio Blagoci

