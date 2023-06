”Acum? Nu cred”. Reacția ciudată a lui Mandorlini, după ce Varga a spus că va fi antrenor la CFR Cluj

Italianul Andrea Mandorlini (62 de ani) este alesul lui Neluțu Varga pentru a conduce destinele echipei în noul sezon. Inclusiv presa din Italia a anunțat că tehnicianul este pe punctul de a prelua, pentru a doua oară în cariera sa, echipa din Gruia.

Cu toate acestea, lucrurile n-ar sta, de fapt, așa. Întrebat despre interesul fostei campioane, Mandorlini a preferat să rămână echilibrat și a spus că negocierile se află ”într-o fază intermediară”.

Chiar și patronul Neluțu Varga a confirmat discuțiile cu antrenorul italian și a spus că acesta va ajunge în cursul zilei de duminică la Cluj.

Andrea Madorlini: ”Nu e nimic de spus acum”

„Se vorbește mult. Am vorbit ceva, dar nu am făcut nimic. Clubul m-a contactat și sunt foarte mândru pentru că m-au sunat, dar suntem într-o fază intermediară. Eu sunt bucuros că ei s-au gândit la mine, dar vom vedea. Nu e nimic de spus acum, nu s-a pus nimic pe hârtie. Doar am vorbit, drept urmare mai sunt multe lucruri de stabilit.

(n.r. - Veți ajunge duminică în România?) Acum duminică? Nu cred. Rămâne să mai vorbim”, a spus Andrea Mandorlini, pentru ProSport.

Triestina, Spezia, Vicenza, Atalanta, Bologna, Padova, Siena, Sassuolo, Verona, Genoa, Cremonese, Padova și Mantova sunt echipele pe care le-a pregătit Mandorlini de-a lungul carierei.

CFR Cluj a negociat și cu Roberto Bordin, italianul care a pregătit-o în sezonul recent încheiat pe Sheriff Tiraspol și care a fost secundul lui Mandorlini în sezonul petrecut la gruparea ardeleană, 2009-2010.