"Dacă ne apărăm la fel că astăzi, nu o să câștigăm!" Căpitanul CFR-ului trage un semnal de alarmă după calificare

CFR a învins-o pe Lincoln și la retur.

Ardelenii au câștigat cu 4-1 la general întâlnirea cu campiona din Gibraltar, Lincoln Red Imps, însă jocul nu a arătat așa cum suporterii se așteaptă, în special din punct de vedere defensiv, permițând adversarilor să aibă prea multe ocazii, iar un adversar mai tare ar putea să penalizeze formația pregătită de Marius Șumudică.

"Vrem să mergem mai departe. Și-au creat niște oportunități, dar am jucat mai relaxați. Trebuie să reparăm ce am greșit. Dacă ne apărăm la fel că astăzi, nu o să câștigăm! Trebuie să ne adaptăm la cerintele lui 'mister'. El are principiile lui, trebuie să asimilăm cât mai repede și să ne adaptăm.



Mi-a fost greu să stau departe, am făcut doar două antrenamente, însă a fost important să câștig ritm. Suntem bine, suntem pe primul loc, ne-am calificat, e adevărat, putem să jucăm mai bine și o vom face dar e important că am câștigat. Nu e vorba de nici o revanșa. Young Boys e o echipa bună, am jucat cu ei și în trecut. Trebuie să fim pregătiți. În primul rând avem meciul din campionat, sper să avem 3 victorii din 3", a spus Mario Camora, la digisport.

"E o situație ingrată pentru toată lumea"

Internaționalul român a vorbit și despre Jocurile Olimpice, acolo de unde România a fost eliminată după faza grupelor. "E o situație ingrată pentru toată lumea, o situație foarte ciudată care a fost creeata cu Jocurile Olimpice. Înțeleg și cluburile, și echipele naționale, asta este. Dacă ne uităm la Spania, Brazilia, ei își permit să-și lase jucători acasă, însă noi nu ne prea permitem să nu chemăm ce avem mai bun", a spus Mario Camora, conform sursei citate.