Atacantul Vinicius Junior a urcat pe podiumul clasamentului golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, cu 7 goluri, după ce a înscris reuşita echipei Real Madrid în meciul cu Manchester City, încheiat la egalitate, 1-1, marţi seara, în prima manşă a semifinalelor.

Brazilianul l-a egalat astfel pe atacantul francez Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), care a părăsit competiţia cu echipa sa încă din faza optimilor de finală.

Lider incontestabil rămâne atacantul norvegian Erling Haaland, cu 12 goluri, dar care nu a reuşit să înscrie pentru Manchester City pe ''Santiago Bernabeu'', deşi a evoluat tot meciul.

Pe treapta a doua a ierarhiei se află egipteanul Mohamed Salah (Liverpool), cu 8 goluri, care nu se mai află nici el în competiţie.

12 goluri: Haaland (Manchester City)

8 goluri: Salah (Liverpool)

7 goluri: Mbappe (Paris Saint-Germain), Vinicius Junior (Real Madrid)

6 goluri: Joao Mario (Benfica)

5 goluri: Lewandowski (FC Barcelona), Rafa Silva (Benfica), Taremi (FC Porto), Giroud (AC Milan), Osimhen (Napoli), Rodrygo (Real Madrid)

4 goluri: Bellingham (Borussia Dortmund), Benzema (Real Madrid), Choupo-Moting (Bayern Munchen), Kudus (Ajax Amsterdam), Messi (Paris Saint-Germain), Darwin Nunez (Liverpool), Raspadori (Napoli), Leroy Sane (Bayern Munchen), Giovanni Simeone (Napoli), Zielinski (Napoli)

...

1. Cristiano Ronaldo (Portugalia/Al-Nassr) 140 goluri

2. Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain) 129

3. Robert Lewandowski (Polonia/FC Barcelona) 91

4. Karim Benzema (Franţa/Real Madrid) 90

5. Raul Gonzalez Blanco (Spania) 71

6. Ruud van Nistelrooy (Olanda) 60

7. Andrei Şevcenko (Ucraina) 59

8. Thomas Muller (Germania/Bayern) 53

9. Thierry Henry (Franţa) 51

10. Filippo Inzaghi (Italia) 50

.............................................

19. Kylian Mbappe (Franţa/PSG) 40

.............................................

23. Erling Haaland (Norvegia/Manchester City) 35

