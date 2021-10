Ciprian Tătărușanu, debut cu stângul în noul sezon de Champions League! Românul a fost învins cu un șut violent 

Ciprian Tătărușanu (35 ani) a profitat de faptul că Mike Maignan (26 ani) a suferit o intervenție chirurgicală care îl va ține departe de teren o lună. Românul a fost titularizat de Stefano Pioli în meciul cu Verona, 3-2, în care milanezii au revenit spectaculos de la 0-2.

Antrenorul italian a mizat pe fostul portar al FCSB-ului și în meciul din Champions League, contra lui Porto. Însă, în minutul 65, Luis Diaz (24 ani) l-a învins cu un șut puternic din interiorul careului, iar portughezii au trecut în avantaj pe tabela de marcaj.

Perfectly placed by Lucho! ????

Luis Díaz scores his first Champions League goal of the season as Porto lead Milan by the minimum difference! ????????????

