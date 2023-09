Cel mai scump fundaș din istoria lui Manchester United, out din lotul pentru Champions League

Fundașul de 80 de milioane de euro a lui Manchester United a fost ținta criticilor după victoria Angliei din amicalul cu Scoția, scor 3-1. Deși englezii au avut o prestație remarcabilă, autogolul lui Maguire a reprezentat singura reușită scoțiană.

Valul de reproșuri aduse lui Harry Maguire a fost atât de mare încât a fost nevoie de intervanția mamei sale să tempereze lucrurile. Într-o postare pe rețeaua de socializare Instagram, mama lui Maguire a comunicat: ”Ca mamă, văzând nivelul comentariilor negative și abuzive pe care fiul meu le primește din partea unor fani, experți și mass-media, este rușinos și total inacceptabil pentru orice fel de persoană, darămite pentru cineva care muncește pe brânci pentru club și țară.”

Conform Fabrizio Romano, Harry Maguire ar fi suferit o accidentare și va lipsi în debutul lui United în acestă ediție de Champions League. Vestea i-a bucurat pe fanii lui United, care s-au declarat mulțumiți:

