Jude Bellingham (20 de ani) a fost cel care a adus victoria pentru Real Madrid în prelungirile partidei, cu reușita sa din minutul 90+4.

Șutul lui Fede Valverde a fost respins de Rudiger, iar mingea a ajuns la Bellingham, aflat în careu, care a înscris cu un șut din întoarcere.

A fost reușita cu numărul șase pentru Bellingham în tricoul celor de la Real Madrid, în șase partide. A prins cinci partide în acest sezon de La Liga, reușind să marcheze de cinci ori.

Bellingham a fost cel mai sonor transfer al lui Real Madrid din această vară. Fosta campioană a Europei a plătit 103 milioane de euro pentru a-l aduce de la Borussia Dortmund.

JUDE BELLINGHAM ????????????????????????????(2003) WITH THE STOPPAGE-TIME WINNER!!! 6 GOALS AND AN ASSIST IN HIS FIRST 6 MATCHES FOR THE CLUB!!!