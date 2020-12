BREAKING NEWS | Federatia Romana de Fotbal reactioneaza in MIEZ DE NOAPTE dupa incidentul rasist de la partida PSG - Basaksehir

Federatia Romana de Fotbal a emis un comunicat oficial pentru a comenta incidentele de la paritda arbitrata de o brigada romaneasca in Champions League.

Partida PSG - Basaksehir a fost amanata dupa ce turcii au refuzat sa mai intre pe teren din cauza acuzatiilor de rasism aduse lui Sebastian Coltescu.

UEFA va analiza incidentul si va lua o decizie cu privire la sanctiunile luate impotriva arbitrilor romani, dar si cu privire la soarta partidei PSG - Basaksehir.

"Federatia Romana de Fotbal a luat act de cele intamplate la partida din Liga Campionilor, PSG – Istanbul Basaksehir, partida intrerupta in minutul 14, in urma unui incident in care a fost implicat Sebastian Coltescu, cel de-al patrulea oficial al meciului.

Partida nu a mai continuat, iar UEFA va analiza incidentul. Federatia Romana de Fotbal asteapta raportul forului de la Nyon pentru a afla exact cele petrecute si pentru a actiona in consecinta!

Federatia Romana de Fotbal se delimiteaza ferm de orice actiune sau declaratie cu tenta rasista sau xenofoba!", se arata in comunicatul postat pe site-ul FRF.RO.