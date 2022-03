Benzema, aproape de perfecțiune! Ce note a primit după hat-trick-ul cu PSG

Cele trei goluri ale lui Karim Benzema din Real Madrid - Paris Saint-Germain 3-1, marcate în minutele 61, 76 și 78 după ce oaspeții au fost în avantaj prin reușita lui Mbappe, au reprezentat vârful unei prestații fabuloase a atacantului francez.

L'Equipe l-a notat cu 9, în timp ce FootMercato i-a dat 9,5: ”A fost cel care a schimbat totul, punând multă presiune și având un mare impact asupra apărării pariziene.



Benzema a fost mereu bine plasat, a fost periculos și cu capul și a găsit în cele din urmă plasa după ce a recuperat mingea din picioarele lui Donnarumma.

La golul al doilea, șutul puternic nu i-a lăsat nicio șansă portarului, iar după câteva secunde a reușit tripla. A fost seara lui”.

Eurosport.fr i-a dat lui Benzema nota 9: ”Un meci de legendă pentru a prelua definitiv locul lui Cristiano Ronaldo”.

What a game ... my boy Benziii still the best No9 @Benzema ???????????? #UCL