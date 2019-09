Au uitat de Ianis? :) Situatie ciudata inaintea meciului cu Salzburg: romanul a fost "teleportat" pe banca de rezerve

Situatie mai putin intalnita la un meci de UEFA Champions League.



Ianis Hagi nu figura nici macar pe banca de rezerve cu o ora inainte de startul partidei cu Salzburg, in momentul in care site-ul oficial al UEFA anunta echipele de start. Totusi, la ora de start a meciului, romanul si-a facut "aparitia" printre rezervele celor de la Genk.



Avand in vedere strictetea si rigurozitatea cu care UEFA trateaza cea mai importanta competitie inter-cluburi din lume, "teleportarea" lui Ianis in lotul lui Genk pentru acest meci reprezinta un moment cat se poate de neobisnuit pentru UEFA Champions League.