Cu numeroase schimbări în primul 11, provocate fie de accidentări, fie de dorința lui Pep Guardiola de a menaja anumiți titulari obișnuiți, Manchester City a deschis scorul încă din minutul 4, prin Phil Foden. Sporting, care l-a avut pentru ultima dată pe Ruben Amorim pe bancă în Champions League, a egalat până la pauză prin starul Viktor Gyokeres.

Pep Guardiola: "Nu renunț, chiar dacă poate oamenii se așteaptă la asta"



Imediat după pauză, formația portugheză a trecut în avantaj după o fază de manual finalizată de Maximiliano Araujo. Sporting a reușit să mai înscrie de două ori până la final prin Viktor Gyokeres, care și-a trecut în cont tripla, în timp ce Erling Haaland a ratat un penalty pentru oaspeți.



Pentru Manchester City este al treilea eșec consecutiv, după 1-2 contra lui Tottenham în Cupa Ligii Angliei și 1-2 împotriva lui Bournemouth în Premier League. După partida cu Sporting, Pep Guardiola, care mai are contract doar până în 2025, a spus apăsat că nu are de gând să renunțe și va face totul pentru a redresa echipa.



În cadrul conferinței de presă, Guardiola a primit și o întrebare referitoare la posibilitatea de a prelua naționala Braziliei, însă managerul lui City a refuzat această variantă.



"Când pierzi cu 1-4, ce pot să mai spun? Felicitări lui Sporting pentru meciul făcut. Noi am avut o primă repriză fantastică, dar am avut probleme la finalizare. Am avut ocazii și am încasat goluri ușor. Prima repriză a fost bună, am și marcat, însă ne-au lipsit niște lucruri mici. Golurile 3 și 4 ar fi trebuit să le evităm, nu avem voie să primim astfel de goluri. La 2-1 se puteau întâmpla multe. Trebuie să fim mai stabili din punct de vedere emoțional. Sporting a fost foarte rapidă și a înscris.



Dacă am făcut prea multe schimbări în apărare? Poate, nu știu. Când joci multe meciuri nu poți folosi mereu aceeași echipă. Problema aceasta o avem de la început, dar asta e.



Este o perioadă dificilă din punct de vedere al rezultatelor, dar îmi doresc să fiu aici. Vreau să lupt, nu să renunț. Îmi place această provocare ca antrenor. Nu renunț, chiar dacă poate oamenii se așteaptă la asta. Vreau să înfrunt această provocare și să îi ridic pe jucători. Jucătorii care vor să mă urmeze vor fi aici cu noi. Uneori poți să pierzi. Sporting ne-a pedepsit la puținele ocazii pe care le-a avut.



După ce am pierdut cu 1-4 nu mai sunt o opțiune pentru Brazilia. Îmi doresc mai mult ca niciodată să ridic Manchester City și să revenim la cel mai înalt nivel", a spus Pep Guardiola, citat de As.



Manchester City nu a mai pierdut 3 meciuri la rând din aprilie 2018

Echipa lui Pep Guardiola se află pe locul 6 în grupa din UEFA Champions League, cu 7 puncte în primele 4 etape



Ce urmează pentru Manchester City în UEFA Champions League