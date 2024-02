După ce i-au adus pe Paulino „Pau” Miguélez și Kevin Ceceri, „militarii” au rezolvat și transferul lui Ignacio Heras García, atacant spaniol în vârstă de 26 de ani.

„Nacho” Heras, născut la Leganés, e crescut de Atlético Madrid și a jucat ultima oară la Recreativo Huelva, în a treia ligă din Spania. În acest sezon, atacantul iberic a strâns 17 apariții pentru cel mai vechi club din Spania.

Ignacio Heras García: „Mi-e clar că am semnat cu un club istoric al Europei!”

La Huelva, Heras a fost antrenat de Abel Gómez, care în 2008 a jucat timp de șase luni la FCSB. „Am vorbit cu Abel Gómez înainte să vin aici și mi-a zis foarte multe lucruri bune despre București. El a devenit un antrenor bun, are multe cunoștințe tactice și capacitatea de a gestiona un grup”, a dezvăluit noul transfer al Stelei, în exclusivitate pentru sport.ro.

„Mă simt foarte bine în România. Am ajuns aici de mai puțin de o săptămână, dar am simțit multă afecțiune din partea tuturor. Din ce-am văzut până acum, București e un oraș cu multă viață, iar oamenii de aici sunt extrem de prietenoși.

Despre Steaua știu că e un club cu istorie mare în Europa și o echipă importantă în România. Mai știu și că pe la Steaua au trecut foarte mulți jucători mari de-a lungul anilor. Mi-e foarte clar că tocmai am semnat cu un club istoric al Europei”, a mai zis Ignacio Heras García, pentru sport.ro.

Heras, despre fanii Stelei: „Colegii mi-au zis că sunt cei mai tari din țară!”

Vârful din Leganés a anunțat că obiectivele lui la Steaua sunt „foarte clare”. „Să ajut echipa să ajungă pe locurile de promovare prin golurile mele și cel mai bun joc posibil. Dacă la final nu vom putea promova, măcar să nu fie din cauza meritelor sportive. Noi trebuie să ne facem treaba”, a explicat „Nacho” Heras.

„Auzisem despre fanii Stelei că sunt spectaculoși. Dar colegii mei mi-au zis că sunt cei mai tari din țară. Abia aștept să joc, ca să îi simt cum ne sprijină și ne încurajează.

Eu am avut o relație grozavă cu fanii la Recreativo Huelva, ultima mea echipă. M-am simțit foarte iubit acolo. Sper că atunci când voi pleca de la Steaua, peste mulți ani, relația mea cu suporterii să fie la fel de bună. Vreau să-i fac mândri de mine”, a spus atacantul.

Cine este Ignacio Heras García: „Am o simpatie aparte pentru Atlético Madrid!”

Ignacio Heras García se descrie drept „un atacant cu multă mobilitate, care joacă bine în echipă și are un simț dezvoltat al golului”. A fost format la juniorii lui Atlético Madrid, club care i-a rămas în suflet. „Am învățat multe la fiecare club. Dar pentru Atlético am o simpatie aparte, e clubul unde am crescut și al cărui fan sunt. Să fiu la Atlético a fost incredibil. Să mă antrenez cu jucătorii de la prima echipă, cu Diego Simeone… A fost totul un vis”, afirmă vârful Stelei.

Heras a mai jucat la Atlético Baleares, CD Leganés, Getafe, Burgos, Linense și Huelva. „La Burgos a fost o etapă importantă pentru mine. La fel și la Recreativo Huelva, unde m-am simțit foarte bine”, mai spune spaniolul.

Atacantul este la prima experiență în afara țării sale. „Mi-am dorit să am oportunitatea de a juca și în afara Spaniei. Cred că Steaua e cea mai bună opțiune posibilă pentru mine, așa că abia aștept să demonstrez la ce nivel sunt ca fotbalist”, a explicat „Nacho” Heras.