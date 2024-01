„Militarii” se întăresc pentru a doua parte a campionatului din Liga 2, care se reia pe 24 februarie. Prima mutare este transferul lui Paulino „Pau” Miguélez, un spaniol în vârstă de 24 de ani, cu selecții la reprezentativele U16, U17 și U18 ale țării sale.

Steaua și-a luat spaniol trecut pe la Sevilla și Las Palmas: „Abia aștept să joc!”

Anunțată de gsp.ro, mutarea a fost confirmată de Miguélez, în exclusivitate pentru sport.ro. „Da, am ajuns sâmbătă la București. Voi semna un contract pe șase luni cu Steaua. Momentan sunt foarte fericit și abia aștept să joc, să mă antrenez. Sper să meargă totul bine. Prima impresie în România? Foarte bună, mi-a plăcut, e o experiență care mă motivează”, a declarat jucătorul iberic.

„Știu că Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, a învins-o pe Barcelona la Sevilla. Sper să reușesc să ating cea mai bună versiune a mea aici. Le transmit fanilor că vreau să ajut echipa să fie cât mai sus în clasament.

Am jucat la Racing Santander, Sevilla B, Las Palmas. Cu Las Palmas am debutat în Segunda División. Am fost internațional al Spaniei la juniori. Sunt dreptaci, pot evolua mijlocaș ofensiv, al doilea atacant și de asemenea în bandă”, a mai zis „Pau” Miguélez.

Cine este Paulino Miguélez, spaniolul transferat de Steaua

Paulino „Pau” Miguélez a fost crescut de Racing Santander și a trecut pe la cluburi importante din Spania, precum Girona, Sevilla B, Las Palmas sau Hércules Alicante. A prins trei meciuri în Segunda División cu Las Palmas, în sezonul 2020-2021.

Ultima echipă la care a evoluat este CD Calahorra, în a patra ligă din Spania. În acest sezon are 13 apariții și un gol marcat pentru clubul aflat pe locul 10 în grupa 2 din Segunda Federación. La începutul lui 2024, Miguélez a rămas liber de contract, după ce s-a despărțit amiabil de CD Calahorra. Spaniolul e cotat la 150.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Steaua va mai aduce măcar doi jucători în următoarele zile, toți din străinătate, după cum a anunțat antrenorul Daniel Oprița. După 15 etape disputate în Liga 2, „militarii” ocupă locul 7, primul sub linia de play-off.