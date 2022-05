Ely Fernandes (36') și Florin Ilie (82') au marcat pentru Universitatea Cluj, iar CSA Steaua a ajuns la trei înfrângeri din tot atâtea partide contra rivalei din Ardeal în acest sezon.

Valentin Bărbulescu: "Noi nu facem jocurile nimănui!"

La finalul partidei, Valentin Bărbulescu, mijlocașul Stelei, a ținut să transmită un mesaj ferm, spunând că echipa sa nu face jocurile nimănui, așa cum a fost ar fi fost acuzată gruparea bucureșteană de oficiali ai Petrolului sai ai lui Hermannstadt.

În ciuda faptului că Steaua nu are drept de promovare, cel puțin pentru moment, Bărbulescu spune că obiectivul clubului este clasarea în primele patru din Liga 2.

"Vreau să încep prin a spune un singur lucru. Sunt foarte indignat, foarte supărat, mânios pe tot ce se aude pe la colțuri. Să înțeleagă toată lumea din fotbal că noi nu facem jocurile nimănui. Noi apărăm acest tricou și blazonul acestei echipe. E atât de dureros să pierzi în fața lor, să te duci acolo în fața suporterilor... îți dau și lacrimile. Mă supără rău chestia asta că am face jocurile cuiva. (n.r - cine a acuzat CSA Steaua) La Ploiești, după meciul cu Hermannstadt... dacă ne uităm pe caseta tehnică, au avut cinci ocazii și au dat patru goluri. Așa e la fotbal.

Nu am avut prezența de spirit să le răspund la Ploiești. Voi când ați luat 3 în minutul 20 la U Cluj, ați stat drepți cu ei? E fotbal, se întâmplă, poți prinde o zi proastă să nu-ți intre. Azi dacă intra ocazia lui Pacionel credeți că era aceeași desfășurare a meciului? Asta e cel mai dureros pentru noi, muncim foarte mult în fiecare zi și aruncă neica nimeni cu noroi în noi.

Ne-am dorit la fiecare meci, am ajuns în primele patru. Poate în subconștientul nostru există ideea asta că nu avem drept de promovare, dar nu s-a spus clar asta: 'Nu ai voie și gata!'. Tot se caută. Noi nu avem treabă cu ce se întâmplă juridic, noi ne facem treaba pe teren. Primul obiectiv impus era accederea în play-off, după care ne-am propus noi să terminăm 1-4. Suntem la un punct să ne îndeplinim acest obiectiv. Trebuie să recunoaștem superioritatea celor de la U Cluj, ne-au bătut de trei ori, trebuie să fim fair-play", a spus Valentin Bărbulescu, după meciul cu U Cluj.

CSA Steaua ocupă locul 4 în Liga 2, cu 46 de puncte, la cinci lungimi peste Concordia Chiajna și la șase peste Unirea Slobozia. U Cluj a urcat pe 2, cu 57 de puncte.

Daniel Oprița, antrenorul Stelei, a avut un discurs asemănător, a explicat că și-a dorit foarte mult victoria, însă diferența ar fi fost făcută de diferența de valoare.

"Ce să mai zicem după o înfrângere? Încă o înfrângere cu U Cluj, se pare că avem un complex față de ei. Era singura echipa contra căreia n-am reușit să nu luăm niciun punct. Se pare că e echipa mai bună, valori individuale mai bune decât la noi, se pare că noi ne-am bazat pe forța grupului, pe atitudine. A fost din nou oboseală, ne-a prins după un meci de luptă cu Petrolul.

Am pregătit meciul la fel cum am făcut cu Petrolul. Atât am putut, am avut situații să înscriem după pauză. Puteam să egalăm, am avut situații mari și la Pacionel. Dacă reușeam să egalăm, poate altfel era jocul. E clar că e mai valoroasă U Cluj, sunt jucători de Liga 1 care au venit. Ați văzut azi, au schimbat 8 jucători față de etapa trecută", a spus Oprița.